  • ಭಾರತದಿಂದ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಮೋಸವಂತೆ! ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿಸಿಬಿ..

ಭಾರತದಿಂದ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಮೋಸವಂತೆ! ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿಸಿಬಿ..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಿಸಿಬಿ ಹೊಸದಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:12 PM IST
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಟಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
  • ಪಿಸಿಬಿ ತನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
  • ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಮೋಸವಂತೆ! ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿಸಿಬಿ..

ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಟಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಸಿಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ತಂಡವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಲವಾರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಸಿಬಿ ತನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಶನಿವಾರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಿಸಿಬಿ ವಕ್ತಾರ ಅಮೀರ್ ಮಿರ್, ಮಂಡಳಿಯು ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.

"ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮಿರ್ ಹೇಳಿದರು.ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಿಸಿಬಿ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಸಿಬಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಐಸಿಸಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿರ್ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು "ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ" ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು."ಎಂದಿನಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಿರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನದ ನಂತರ ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎಫ್‌ಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಸರ್ಕಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.ಶನಿವಾರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಲ್ಪ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ - ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

