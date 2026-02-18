English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಹೊಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:14 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ.
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಾದಿ ಇನ್ನು ಕಠಿಣ.
  • ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
camera icon5
Baba Vanga
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
camera icon7
Gold price today
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
DA hike
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಖಚಿತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸೂಪರ್ 8 ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂಪರ್ 4 ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ 8 ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ 8 ಅನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ.. ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್..‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಅಡಚಣೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು 1.227 ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿನ್ ಸೀಫರ್ಟ್ 173 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 59 ಮತ್ತು ಔಟಾಗದೆ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್‌ರಂತಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಟನ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವೂ ಹೌದು. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂಡವು ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಿ. ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸನಕ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷಣ ನೇತೃತ್ವದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ತಂಡದ ರನ್ ದರ -0.403. ಇಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ರನ್ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಪ್ 20 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 18 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಗ್ರ 20 ರ ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇಗಿದೆ T20 World Cup ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌.. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಥೆ ಫಿನೀಶ್, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ..?‌

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Pakistan T20 World Cup semi final scenarioPak vs Namibia Super 8 qualificationPakistan after India defeat pressureSuper 8 group New Zealand England Sri LankaPakistan cricket crisis analysis

Trending News