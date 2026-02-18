ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಖಚಿತವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸೂಪರ್ 8 ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂಪರ್ 4 ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ 8 ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ 8 ಅನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಅಡಚಣೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು 1.227 ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿನ್ ಸೀಫರ್ಟ್ 173 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 59 ಮತ್ತು ಔಟಾಗದೆ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಟನ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವೂ ಹೌದು. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂಡವು ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಿ. ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸನಕ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷಣ ನೇತೃತ್ವದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ತಂಡದ ರನ್ ದರ -0.403. ಇಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ರನ್ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಪ್ 20 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 18 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಗ್ರ 20 ರ ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ.
