English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 5, 2025, 01:22 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 4 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 2 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ದಂಡ.
  • ನವೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 6ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
camera icon7
pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon8
Gajakesari Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon10
November Horoscope 2025
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..
ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆಟದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೂ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸೇನಾ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ? ಪಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿರುವುದೇಕೆ?

ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 24 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ.30 ದಂಡ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್..!

ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರು 6 ಭಾರತೀಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದಂತೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ.30 ದಂಡ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.21 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.

 

About the Author
Haris Rauf BanPakistan Bowler BanICC Code of Conduct ViolationSuryakumar Yadav FineIndia vs Pakistan Asia Cup 2025

Trending News