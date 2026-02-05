English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ..!

ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:08 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತದಲ್ಲಿದೆ.

'ಈ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ ಆದರೆ ವಕೀಲರಲ್ಲ... ಬರಿ LLB ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದೇ?

ಪಿಸಿಬಿ ಮೌನ ನಡೆ...!

ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಿಸಿಬಿ ಮೌನವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ನಿಲುವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಹರಡಿದ್ದು, ಅಂಡರ್ 10 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಇದರ ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತು.

