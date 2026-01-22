2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅವಮಾನದಿಂದ ಹೊರ ಬಾರದ ಬದ್ಧವೈರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಾರತವನ್ನ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳೆರಡು ಲಾಹೋರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 29, 31 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಡೇ-ನೈಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಗಳು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆಂದವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಊಟನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಊಟವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟಿ20 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಬಳಿ ಯಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವನು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ 26 ಭಾರತೀಯರ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪಾಕ್ ನಾಯಕ ಅಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
