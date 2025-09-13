ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ... IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೇಳಿಕೆ

Sanjay Manjrekar statement on Pakistan spin bowling: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯವು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ ಭಾರೀ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ. ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯುಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 90% ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು 93 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಅನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಈಗ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ತಂಡವನ್ನು 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ