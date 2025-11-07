ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6,6,6,6,6,6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಈ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ..!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಹಾಂಕಾಂಗ್ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಬ್ಬಾಸ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕುವೈತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಂಗ್ ಕೋಕ್ನ ಮಿಷನ್ ರೋಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ತಂಡವು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 123 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 124 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.ಪಾಕ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಬ್ಬಾಸ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕುವೈತ್ನ ಯಾಸಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.24 ವರ್ಷದ ಆಬ್ಬಾಸ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ 2024 ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು ಈವರೆಗೆ 24 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 12.18 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 112.61 ಇದೆ.
🚨Big win for Pakistan against Kuwait in the Hong Kong Super Sixes! 🔥
They beat Kuwait by 4 wickets, with Abbas Afridi smashing six sixes in an over! 🤯#HongKongSixes pic.twitter.com/WjppEmAqTx
— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 7, 2025
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ ವಿವರ:
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸೆಸ್ ಎಂಬುದು ಐಸಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ.1992ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇದು 6 ಆಟಗಾರರ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು,ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 9 ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಟಿನ್ ಕ್ವಾಂಗ್ ರೋಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭವಾದ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.ಐಸಿಸಿ ಮನ್ನಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಈ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸು ತಂದಿದೆ.