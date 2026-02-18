T20 World Cup ನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್.. Super 8 ಭಾರತದ ಜತೆ ಆಡುತ್ತಾ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?

Pakistan super 8 schedule dates venues ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (Sahibzada Farhan) ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 102 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕ್ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ?.
ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವಾಡುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ G1 ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ G2 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಸದ್ಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ.. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ 8ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು, ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಆಡಲಿದೆ.
