ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಆಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಾಕ್‌!! ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇವರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ... ಮುಂದೆ?

India Pakistan Handshake Controversy: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಘರ್ಷಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಚೀಮಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಕ್ರೀಡಾಹೀನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದ:
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.
ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಅರ್ಪಣೆ!
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, "ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಲಿಪಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ...
ಭಾರತದ ವಾಕ್-ಆಫ್ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಆಘಾ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭಾರತದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.