  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲು, ಏರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಈ ಟೀಮ್‌ಗಳು!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲು, ಏರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಈ ಟೀಮ್‌ಗಳು!

ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ  T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ಎ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:15 AM IST
  • ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮುಂದೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು
  • ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದ್‌ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲು, ಏರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಈ ಟೀಮ್‌ಗಳು!

ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ 73 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 32 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಸತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕೊಲೊಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಯಸ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊನಂಕ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.  ಇದಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದ್‌ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 73 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್‌ 190 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಯುಎಸೆ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ಗಳಾದ ಆಂಡ್ರೀಸ್‌ ಗೌಸ್‌ 13, ಶ್ಯಾಮ್‌ ಜಹಾಂಗೀರ್‌ 49ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು., ಮಿಲಿಂದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 29, ಶುಭಂ ರಂಜನೆ 51 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 158 ರನ್‌ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup:‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರ̧ತ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನಮೀಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾರ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಟಗಾರರು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಆತಿಥೇಯ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್!‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Pakistan vs USAT20 World Cup 2026Pakistan beat USA by 32 runsSahibzada FarhanPAK vs USA T20 World Cup match highlight

