ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರೀ ಆಘಾತ! ‌

ಜಿಂಬಾಂಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಯಾನ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಡೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೂಗಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
18 ವರ್ಷದ ಶಯಾನ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಯಾನ್ ಬಿದ್ದು ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ಹೇಳಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
