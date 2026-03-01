ಪಾಕ್‌ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಲಂಕಾ ಪಡೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯವು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು 65 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರಿದರೂ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Is this is a wide ball or not, whats ur opinion?#PakvsSL #T20WorldCup2026 #SLvsPAK pic.twitter.com/A8ivBUdZNq
— Munaf Patel (@munafpa99881129) February 28, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PAK vs SL: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಔಟ್; ಕಿವೀಸ್ಗೆ ಸೆಮೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್!
ಆ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣಾ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅದನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾಯಕ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪೈಕ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಂತರ, "ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು.
थैंक यू श्रीलंका टीम
आज ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि हर उस सोच पर करारा तमाचा था जो हर हार–जीत को “Fixing” के चश्मे से देखती है।
अगर ये मैच 5 रन के बजाए 65 रनों से हार जाती, तो शायद वही लोग अपनी कहानी और ज़ोर से बेचते। लेकिन क्रिकेट स्कोरकार्ड से नहीं, जज़्बे से भी… pic.twitter.com/aQcMS5VIR0
— Vandana Meena (@vannumeena0) March 1, 2026
ಇದು ಕೇವಲ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ನೀಡಿದ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ ಕೂಡ ಸರಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಐಸಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಂಡವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಕ್ ತಂಡ..!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 15 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 163/0 ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಜ್ಞರು 250+ ಸ್ಕೋರ್ ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 212/8 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3/33 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫರ್ಹಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರರಾದರು.
That dismissal of Kamil Mishara…
Okay, fine. Wickets happen.
But that expression after getting out?
That’s what made Twitter pause. 👀#SLvsPAK #Fixing #T20WorldCup pic.twitter.com/lqmc2TglS0
— Satnam Singh 🥀 (@iSatnamSohal) February 28, 2026
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಭಾರೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಮಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಬೇಕಂತಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ, ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!