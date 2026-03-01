English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕ್‌ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಲಂಕಾ ಪಡೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:34 AM IST
ಪಾಕ್‌ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಲಂಕಾ ಪಡೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯವು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 170 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು 65 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರಿದರೂ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 11ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PAK vs SL: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಔಟ್;‌ ಕಿವೀಸ್‌ಗೆ ಸೆಮೀಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್!

ಆ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣಾ ವೈಡ್ ಬಾಲ್‌ ಹಾಕಿದರು. ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅದನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾಯಕ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪೈಕ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಂತರ, "ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು.

ಇದು ಕೇವಲ ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ನೀಡಿದ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ ಕೂಡ ಸರಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಐಸಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಂಡವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಕ್ ತಂಡ..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 15 ಓವರ್‌ಗಳ ನಂತರ 163/0 ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಜ್ಞರು 250+ ಸ್ಕೋರ್ ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು 34 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 212/8 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3/33 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫರ್ಹಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರರಾದರು. 

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಭಾರೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಮಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಬೇಕಂತಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ನಡೆದಿದೆ, ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!

 

 

 

 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

