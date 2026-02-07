English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup; ಮೋಸದಾಟದಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಜಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ?

ಇವತ್ತು ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವು ಈಗ ವಿವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 7, 2026, 05:40 PM IST
  • ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಪಾಕ್‌
  • ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ತಂಡ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಹಾಮೋಸ

T20 World Cup; ಮೋಸದಾಟದಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಜಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಟಗಾರರು ಸೋಲು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಮೋಸದಾಟದಿಂದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕೊಲೊಂಬೋದ ಸಿಂಹೀಳಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಘಾ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡ 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 148 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 19.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 148 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಬಾಸ್‌ ಡಿ ಲೀಡೇ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಲೆಂದು ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಆ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಲೈನ್‌ ದಾಟುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದರು. ಆ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಓಡಿ ಬಂದು ಶಾಹೀನ್‌ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. ಇದನ್ನು ರಿಲೇ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಈ ರಿಲೇ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಎಸೆದ ಬಳಿಕವೂ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಔಟ್‌ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.  ಐಸಿಸಿ ರಿಲೇ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನಿಯಮದಂತೆ 19.5.2 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ದಾಟಿದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಬಾಲ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ‌ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ ಆಯುಷ್‌!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

