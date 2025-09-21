Sahibzada Farhan celebrating like a terrorist video: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈಗ, ಸೂಪರ್ 4 'ಮಹಾ-ಬ್ಯಾಟಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭ:
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ 50 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ತಂಡವು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು.
ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅರ್ಧಶತಕ:
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದೂಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರನ್ನು 15 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಔಟಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು
