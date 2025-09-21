English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾದ್ರೂ ಬಾರದ ಬುದ್ಧಿ!! ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ... ಬ್ಯಾಟ್‌ನ್ನೇ ಬಂದೂಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ

Sahibzada Farhan celebrating like a terrorist video: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 10:35 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025
    • ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗ

ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾದ್ರೂ ಬಾರದ ಬುದ್ಧಿ!! ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ... ಬ್ಯಾಟ್‌ನ್ನೇ ಬಂದೂಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ

Sahibzada Farhan celebrating like a terrorist video: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈಗ, ಸೂಪರ್ 4 'ಮಹಾ-ಬ್ಯಾಟಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭ:
ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ 50 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ತಂಡವು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು. 

ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಅರ್ಧಶತಕ:
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದೂಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರನ್ನು 15 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಔಟಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

