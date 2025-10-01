ಐಸಿಸಿ ಟಿ20ಐ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್, ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಅಯೂಬ್ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದದರು.
ಐಸಿಸಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೂಬ್ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಗಿದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೂಬ್ ಈಗ 241 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 233 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಔಟಾದ ದಾಖಲೆಯೂ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ, ಅಯೂಬ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, 6.40 ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅಯೂಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಯೂಬ್ಗಿಂತ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.