ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಶದಾಬ್ ಖಾನ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಪೊಂಜಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಹಣ ಕೇಳಲು ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಿ ಹೋದರೆ, ನನ್ನ ಹಣ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹಣವಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದುಡ್ಡು ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.
