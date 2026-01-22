English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಮೋಸ.. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ದೇಶದಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!‌

ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಮೋಸ.. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ದೇಶದಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!‌

ಎಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೇ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:54 PM IST
  • ಸಂಬಂಧಿಕರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್
  • ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ತಗೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಉದ್ಯಮಿ ‌
  • ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ

ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಮೋಸ.. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ದೇಶದಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಿಜ್ವಾನ್‌, ಶಾಹೀನ್‌ ಅಫ್ರಿದಿ, ಶದಾಬ್‌ ಖಾನ್‌, ಫಖರ್‌ ಜಮಾನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಪೊಂಜಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್)‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಹಣ ಕೇಳಲು ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಿ ಹೋದರೆ, ನನ್ನ ಹಣ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ಫೋನ್‌ ಕಾಲ್ಸ್‌, ಮೆಸೇಜ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿತಾ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕ್?

ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹಣವಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದುಡ್ಡು ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಟಕ್ಕರ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಹ್ವಾನ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PakistanPonzi schememohammad babar azamMohammad RizwanShaheen shah Afridi

