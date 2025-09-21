English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಿರಿಕ್‌! ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್‌ನನ್ನು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 10:12 PM IST
    • ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತದಿಂದ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಔಟ್
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗ

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಿರಿಕ್‌! ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಟಕೀಯತೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತದಿಂದ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  BCCI: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮ

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್‌ನನ್ನು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 0 ಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಖರ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ.

ಫಖರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಫ್-ಸೈಡ್ ಎಸೆತದಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಥರ್ಡ್‌ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರೂ ಸಹ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ,  ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್:
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲವಾದ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತ ಮೂರು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 50 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾದರು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. 

 

 

