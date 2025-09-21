English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶುಭ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಅಫ್ರಿದಿ... ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್!! ಭಾರತೀಯರ ಕೆಣಕಿದ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅವಮಾನ... ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ

Pakistani cricketers fight with Shubman Gill and Abhishek Sharma: ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡರು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:31 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯ
    • ಶುಭ್ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
    • ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜಗಳ

ಶುಭ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಅಫ್ರಿದಿ... ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್!! ಭಾರತೀಯರ ಕೆಣಕಿದ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅವಮಾನ... ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ

Pakistani cricketers fight with Shubman Gill and Abhishek Sharma: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡರು. 

ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. 

ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ರನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಡೆತದಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಪಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಿದರು. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

 

