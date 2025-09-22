Sahibzada Farhan: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸೂಪರ್ 4 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತವು 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 172 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 74 ರನ್ಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು?
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಬಲವಾದ ವಿರೋಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನೆಟಿಜನ್ಗರನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದೂಕಿನಂತೆ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಭಾರತೀಯರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೋ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಿಸಿ (ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ದಾಳಿ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಶಾಸಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಂಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿವಸೇನಾ ಠಾಕ್ರೆ ಗುಂಪಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರೌತ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅವರ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾವತ್ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಯ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
आजच्या भारत पाकिस्तान सामन्यात हे घडले
सोहबजादा फरहान याचे अर्ध शतक लागताच त्याने मैदानात AK 47 प्रमाणे बॅट धरून गोळीबाराची एक्शन केली,
पाकड्यानी निरपराध भारतीय पर्यटकांना असे मारले हेच तो त्याच्या कृतीतून दाखवत होता
बीसीसीआय आणि मोदी सरकारसाठी ही लज्जास्पद बाब आहे.
भारताचे… pic.twitter.com/AgByPlaWwu
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 21, 2025
पहलगाममध्ये २७ निरपराध नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या पाकसोबत क्रिकेट खेळण्यास भारतातील बहुतेक क्रिकेट प्रेमींचा विरोध असतानाही पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय #BCCI ने घेतला, पण कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडंच हेच पाकने आज दाखवून दिलं. त्यांचा मस्तवाल खेळाडू साहिबजादा फरहान… pic.twitter.com/MXgZivVH7i
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 21, 2025
ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅವರ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅತಿರೇಕದ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಪವಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
