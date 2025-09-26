ಫೈನಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪಾಕ್‌!! ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ

Pakistan captain Salman Agha: ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವರ್ತನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಗೂಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭ.. ಸಿಎಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಾದಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ತಂಡವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
"ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತಂಡ. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು 15 ರನ್ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾವು ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ದದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ರಕಟ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಔಟ್, ಪಡಿಕಲ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬರುವ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಫ್ರಿದಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿ, "ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ." ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 17 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.