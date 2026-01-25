ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಔಟ್ ಆದರೆ ಪಾಕ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ: ಐಸಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಲ್ಲಿ
1. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.
2. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.
3. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
4. ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣಕಾಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5. PSL ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.