  • ಭಾರತ-ವಿಂಡೀಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌... ಭಾರತ ಮೂಲದ ʼಟೆಸ್ಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜʼ ನಿಧನ! ಕಣ್ಣೀರಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:04 PM IST
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಧನ
    • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಯುಕೆಯ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದಾರೆ
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್

Wazir Mohammad passes away: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 95 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಯುಕೆಯ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. 

ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು. ಅವರು 1952 ಮತ್ತು 1959 ರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. 1952 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಬದುಕುಳಿದ ಸದಸ್ಯ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಬಲವಾದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವಜೀರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 1950 ಮತ್ತು 1960 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಸಿಬಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ವಜೀರ್‌: 
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಾಜೀರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1957-58 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 189 ರನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ 1954 ರಲ್ಲಿ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 42 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ: ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್ ಸ್ನೇಹ
ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜುನಾಗಢದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನೀಲ್ ಹಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆವರ್ ಮೆಕ್‌ಮಹಾನ್ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಜೀವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಪಿಸಿಬಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 1952 ರಿಂದ 1959 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ

