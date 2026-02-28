English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸೆಮೀಸ್ ಕನಸು ಜೀವಂತ! ಸೆಮೀಸ್‌ಗೇರಲು ಪಾಕ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 28, 2026, 12:54 AM IST
T20 World Cup: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8ರ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೋತ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಸೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ. ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ 2ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್.ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬಹುತೇಕ ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಕೊನೆಯ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವುದು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ +1.390 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮತ್ತು -0.461 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗದು, ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಜಯವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 65 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಂಕಾ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 13.2 ಓವರ್‌ಗಳೊಳಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ranji Trophy Final: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ..!

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಕಿವೀಸ್‌ಗೂ ಇದೇ ಅವಕಾಶ

ಸೂಪರ್ 8ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡಿರುವ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್ 2ರಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ತಲಾ ಒಂದು ಗೆಲುವು-ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 1 ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 3 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು +1.390 ನೆಟ್​ ರನ್‌ರೇಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ರನ್‌ರೇಟ್​ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿದೆ.

