  • ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್‌!..ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತು ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್‌ ರಹಸ್ಯ

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್‌!..ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತು ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್‌ ರಹಸ್ಯ

smriti mandhana wedding postponement: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವೈಯುಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಮೂಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ತಂದೆ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:19 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವೈಯುಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಮೂಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ತಂದೆ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಮೇರಿ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪಲಾಶ್‌ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಲಾಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಯುವತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಜಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು,ಸ್ಮೃತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಲಾಶ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು.ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಕುಟಂಬಸ್ಥರು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಡಿಲೀಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಡಿ.ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆತಂದ ನಂತರ, ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಾವ್‌ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಆ ಒಂದು ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಊಹಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಲವ್‌ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ  ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೊದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ..

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಚ್ಚಲ್ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು,ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು  ತಾಯಿ ಅಮಿತಾ ಮುಚ್ಚಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.. 

