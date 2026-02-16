T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Pathum Nissanka hits century against Australia: ಪಲ್ಲೆಕಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ (Pathum Nissanka) ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. 104 ರನ್ ವರೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ 27 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 8 ಇರುವಾಗಲೇ ಓಪನರ್ ಕುಸಾಲ ಪೆರಾರ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡೀಸ್, ಓಪನರ್ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯಾಟ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 105 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಅಲ್ಲದೇ ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡೀಸ್ ಕೇವಲ 38 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಪವನ್ ರಥನಾಯಕೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಕೇವಲ 52 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ವಿಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ನೂ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 184 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಇದರಿಂದ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
