English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 16, 2026, 11:30 PM IST
  • 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ
  • ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಶತಕ

Trending Photos

DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಡಿಆರ್‌ 3% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಡಿಆರ್‌ 3% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
camera icon6
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌
camera icon9
Gold price
Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ..
camera icon6
Mahashivratri
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ..
T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Pathum Nissanka hits century against Australia: ಪಲ್ಲೆಕಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ (Pathum Nissanka) ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದು ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ವಿನ್‌ ಆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ಮಿಚೆಲ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸಿಸ್‌ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಿಚೆಲ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದರು. 104 ರನ್‌ ವರೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಮಿಚೆಲ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕೂಡ 27 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್‌ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 8 ಇರುವಾಗಲೇ ಓಪನರ್‌ ಕುಸಾಲ ಪೆರಾರ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Semi Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್‌?

ಇವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡೀಸ್‌, ಓಪನರ್‌ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯಾಟ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 105 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಅಲ್ಲದೇ ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡೀಸ್‌ ಕೇವಲ 38 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಪವನ್‌ ರಥನಾಯಕೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. 

ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆದರು. ಕೇವಲ 52 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 100 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ವಿಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ನೂ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 184 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಇದರಿಂದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತವರಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಬ್ಬರ.. KL ರಾಹುಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮೀರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Pathum Nissanka hits centuryPathum Nissanka century against AustraliaPathum NissankaSri Lanka T20 World CupAustralia Cricket Team

Trending News