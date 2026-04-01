IPL 2026: ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 26ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.. ನಿನ್ನೆಯ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 1, 2026, 01:42 PM IST
  ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ 12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ
  ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾದ ನಿರ್ಧಾರ

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26ಲಕ್ಷ ದಂಡ!

IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್‌ಗಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮುಖಭಾವ, ಈ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಯಿತು.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆದರೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂತೋಷ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು. ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಮುಖವು ಈ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಯಿತು.

ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕರಾದ ಕಾರಣ, ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. ತಂಡವು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹೊಸ ಕಿಂಗ್.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ?

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತವು ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗುಲಿ, ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ, ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾಯಕ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡ ವೈಶಾಕ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಗುಜರಾತ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ನೂ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!
 

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Shreyas IyerIPL 2026 UpdatesPBKS vs GTSlow Over Rate PenaltyPunjab Kings Victory

