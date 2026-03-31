IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಟಿ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (39) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (13) ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಒಂದು ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಟ್ಲರ್, ಶುಭಮನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಬಟ್ಲರ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (25), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (18), ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (4) ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ 3 ವಿಕೆಟ್, ಚಾಹಲ್ 2 ಮತ್ತು ಜೆನ್ಸನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇನ್ನೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು, 55 ರನ್ ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಲಿದೆ.
