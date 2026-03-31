  ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌

ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌

IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಐಯರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:32 PM IST
  • ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌
  • ಗಿಲ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು

ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌

IPL 2026: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು, ಕೊನೊಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಮಿಂಚು, ಗುಜರಾತ್ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 162, ಪಂಜಾಬ್ ತಡವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಂದೆ 163 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (7) ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಭುಸಿಮ್ರಾನ್ (37) ಮತ್ತು ಕೊನೊಲಿ ಸ್ಕೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಭುಸಿಮ್ರಾನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (18), ನೆಹಾಲ್ ವಡೇರಾ (3), ಶಶಾಂಕ್ (4), ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ (0).. ಇಡೀ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊನೊಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೀಗಿದೆ..!
ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಟಿ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (39) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (13) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಔಟಾದರು. ಒಂದು ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಟ್ಲರ್, ಶುಭಮನ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಟ್ಲರ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಬಂದ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (25), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (18), ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (4) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಚಾಹಲ್ 2 ಮತ್ತು ಜೆನ್ಸನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಜಡೇಜಾ!.. ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

