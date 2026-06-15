King of Football Pelé: ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ‘ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ರಾಜ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರು ಪೆಲೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಈ ದಂತಕಥೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಲೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅವರು 1958, 1962 ಮತ್ತು 1970ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೆಲೆ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1958ರ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಪೆಲೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಪೆಲೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕ್ಷಣ ಅದು.
1962ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 1970ರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಲೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೆಲೆ ಕೇವಲ ಗೋಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ, ವೇಗ, ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 3 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಪೆಲೆ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಪೆಲೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಮೈದಾನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೆಲೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಫಿಫಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರು ಪೆಲೆ ಅವರ ಆಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟಗಾರನದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ಪೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನ ಕೇವಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ‘ರಾಜ’ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.