  • BBL ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್.. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್‌ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಬಿಬಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:19 PM IST
  • ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌
  • ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌ಗೆ ವರವಾದ ಟಾಸ್‌
  • ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

BBL ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್.. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್‌ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ (BBL)ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌, 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಬಿಎಲ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಷ್ಟನ್ ಟರ್ನರ್ ಅವರು, ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಎದುರಾಳಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡವನ್ನು ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಇಬ್ಬರು 34 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. 

ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಮೂವರು ತಲಾ 24 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಈ ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 132 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌, ಓಪನಿಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. 

ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಪರ ಮಿಚೆಲ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ 44, ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ 36 ರನ್‌ಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಆಟ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆನಿಸಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಫ್‌ 80 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಜೋಶ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ 29 ಹಾಗೂ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ 4 ರನ್‌ಗಳು ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 133 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಮೋಘವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್.. ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಓಪನರ್‌!

ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 4 ಬಾರಿ ವಿನ್‌ ಆದ್ರೆ ಸಿಡ್ನಿ 2 ರಲ್ಲಿ ವಿನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಲ ಬಿಬಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಪಡೆದರೆ, ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮೂರು ಸಲ ಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದ ಪಾಕ್‌, ಮರುದಿನವೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ.. ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಅವಕಾಶ?

 

