ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದ್ಬುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ ಸಾಲ್ಟ್..! ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ.. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

RCB vs SRH live score : ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದ್ಭುತ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 28, 2026, 10:44 PM IST
Philip Salt catch : ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ 16ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸೆದ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಶತಕದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿನಂದನ್ ಎಸೆದ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಶಾನ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯತ್ತ ಅಟ್ಟಿದರು. ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಂಬ ಚಿರತೆಯ ವೇಗವಿತ್ತು. ಓಡಿ ಬಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇಡೀ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್' ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ನೀಡಿದ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಎರಡು ಅತಿ ಕಠಿಣ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ಬಲ ತುಂಬಿದರು.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ 80 ರನ್ (38 ಎಸೆತ), ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ 31 ರನ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಸಿಡಿಸಿದ ಮಿಂಚಿನ 43 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈಗ 202 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

