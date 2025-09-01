ಸಾರಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಹಾಟ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿ... ಈ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಗಳು

Grace Hayden: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (DPL) 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೇಸ್ ಡಿಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೋಟ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಡನ್ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 (DPL 2025) ನ ಅಧಿಕೃತ ನಿರೂಪಕಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಗಳವರೆಗೆ, ಗ್ರೇಸ್ DPLನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಿಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಥಮ್ ಜೊತೆ ರಜೆಯ ಮೋಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಗ್ರೇಸ್, 2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕಿ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮೋಜಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.