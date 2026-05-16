ಕೇವಲ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 60 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆಗರೆದ ಅಲೆನ್, ದಾಖಲೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅದೇ ಅದ್ಬುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಕಾರಣರಾದರು.
Clean hitting at a strike rate of 265.7 🤯
Finn Allen leaves us all awestruck with his 93 (35) 👏💜
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಔಟಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 93 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 265.71 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸುವಾಗಲೂ ಅವರು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು:
13 ಸಿಕ್ಸರ್ – ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2008)
11 ಸಿಕ್ಸರ್ – ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಚೆನ್ನೈ, 2018)
10 ಸಿಕ್ಸರ್ – ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ, 2026)
10 ಸಿಕ್ಸರ್ – ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2026)
10+ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು:
4 ಬಾರಿ – ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್
2 ಬಾರಿ – ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
2 ಬಾರಿ – ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
2 ಬಾರಿ – ಫಿನ್ ಅಲೆನ್
ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಪ್ರಸಕ್ತ 2026 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 27 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹಿಂದೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 24 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (2008 ರಲ್ಲಿ 31 ಸಿಕ್ಸರ್) ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ಗೆ ಕೇವಲ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.