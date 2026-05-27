Vaibhav Sooryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋಲುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ನನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ B, ಪ್ಲಾನ್ C ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 583 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 232.27 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿದು ನಿಂತರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರು, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ನಾವು ಸಾಭೀತು ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಿಂದ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಾವು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೊಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.