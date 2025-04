PSL ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ IPL ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ..! ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲೀಗ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್‌) ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌) 2025 ಆವೃತ್ತಿಯು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಲೀಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೀಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಅಸಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವು ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮುಂದೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಲಾರದು.ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ರನ್ನರ್‌-ಅಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಐಪಿಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

- Player of the Match in IPL: 100,000 INR

- Player of the Match in PSL: 500,000 PKR

100,000 INR is 1167 USD.

500,000 PKR is 1780 USD.

