SRH vs PBKS: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 235 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಂತರ, 9 ನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಶಶಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೂಡ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶಶಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ, 11ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸುಲಭ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಶಾನ್ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದರು.
ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಸೇರಿತು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಶಶಾಂಕ್ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬೌಂಡರಿ ನೀಡಿತು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಶಶಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನಿರಾಶೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಓವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ 3 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಶಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.