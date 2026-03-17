most sixes in an IPL season: ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ಕೇಳಿದರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯದ್ದೇ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 10 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು?.
ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. 2012ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಿಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸೆಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಪರ, ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಸೆಲ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 52 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ರಸೆಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದವರಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು 2013ರಲ್ಲೂ 51 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2011ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಒಟ್ಟು 44 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಗೇಲ್ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 863 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಬಟ್ಲರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
