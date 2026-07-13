IND vs ENG 1st ODI Playing XI: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುಭ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಆಂಗ್ಲರ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 177 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೈಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆಗೆ ಆನೆಬಲ ಬಂದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ನಾಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಳಗ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
2 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇಯವರಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಡುವ- 11ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ತ್ರಿವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರು;
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಬುಮ್ರಾ.