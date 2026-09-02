Prabhsimran singh hit brilliant century: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಶೇರ್-ಇ-ಪಂಜಾಬ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅಮೃತಸರ ಸುರ್ಮಾಸ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರ ಶತಕವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಜಲಂಧರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವೂ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಮೃತಸರ ಸುರ್ಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ 265 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.
ಅಮೃತಸರ ಸುರ್ಮಾಸ್ ತಂಡವು ಶೇರ್-ಎ-ಪಂಜಾಬ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ಗಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವರ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಮನ್ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಶನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 264 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು ಈ ಗುರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 64 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದ ನಂತರ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಟಂಡನ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೂರು ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಇದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಹರ್ಜಾಸ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್, ಅನ್ಮೋಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 92 ರನ್ ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ 16.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಅನ್ಮೋಲ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 125 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.