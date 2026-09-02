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T20 ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್..‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಶತಕ, 265 ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಚೇಸ್

ಅಮೃತಸರ ಸುರ್ಮಾಸ್‌ ತಂಡವು ಶೇರ್-ಎ-ಪಂಜಾಬ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್‌ಗಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವರ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:21 PM IST
T20 ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್..‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಶತಕ, 265 ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಚೇಸ್

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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