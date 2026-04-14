IPL ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆದಿರೋ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ?

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೆಡವಿದರು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 14, 2026, 04:23 PM IST
  • ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ
  • ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾರಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಫುಲ್

camera icon10
Praful Hinge net worth: 2026ರ IPL ಸೆನ್ಷೆಷನ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್‌ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 

ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಫುಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಆರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಈ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಬಲ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 19ರ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು, ಹಿಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೂಲ ಬೆಲೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

