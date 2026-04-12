ಕನ್ನಡಿಗನ ಆರ್ಭಟ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ಮುಖಭಂಗ.. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, GT ಜಿಗಿತ!

ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:02 PM IST
  • ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮುಂದೆ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಫಿನೀಶ್
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಫೆಯಾಗಿ ಆಡಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ತಂಡ
  • ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿರುವ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ

ಕೃಪೆ; IPL

Prasiddha Krishna took four wickets: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 165 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಇರುವಂತೆ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯದ ನಗು ಬೀರಿತು. 

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 165 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಸಾಯಿ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲೇ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಔಟಾದರು.

ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಕೂಡ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಡೆನ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರರಮ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಅವರು 11 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 60 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ರನ್‌ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದವು. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಔಟಾದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 21 ಮತ್ತು 10 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 

ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ 30 ರನ್‌ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ 20 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

