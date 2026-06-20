Prasidh Krishna 5 wickets: ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ 218 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತ 28.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 224 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಅಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ 11, ರಹಮತ್ ಶಾ 5 ಮತ್ತು ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 9.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 36 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಮರ್ಜೈ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 131 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು 218ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಪ್ರಸೀದ್ ಕೃಷ್ಣ 8.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರತದ ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 79 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಭಾರತ 28.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 224 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ODI ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಸರಣಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಾಹಿದಿ ಅವರ ಶತಕದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಫ್ಘಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದೂದ್ದಕ್ಕೂ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು.