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ಕನ್ನಡಿಗನ ಪರಾಕ್ರಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಬಲಿ.. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವು, ODI ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವಿಪ್!

ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್‌ಜೈ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 20, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:59 PM IST
ಕನ್ನಡಿಗನ ಪರಾಕ್ರಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಬಲಿ.. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವು, ODI ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವಿಪ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕನ್ನಡಿಗನ ಪರಾಕ್ರಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಬಲಿ.. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವು, ODI ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್‌..
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