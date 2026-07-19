ಲಂಡನ್: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನ ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 58 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿದರು.
🚨 PRASIDH KRISHNA BOWLS 20 CONSECUTIVE DOT BALLS IN AN ODI! 🤯
An incredible spell of discipline and control from the Indian pacer. 🔥🇮🇳#PrasidhKrishna #TeamIndia #INDvsENG #Cricket #ODI pic.twitter.com/w6QBLK5S3G
— KUMAR (@MyCric101) July 19, 2026
ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕರು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಬಿಗಿಯಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 4.20 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಸತತ 20 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ನೀಡಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್, ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ನೀಡದ ಅವರು, ಆ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಮೇಡನ್' ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪವರ್ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸತತ 20 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.