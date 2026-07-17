FIFA World Cup 2026 Final: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. 2021 ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಸದ್ಯ ಈಗ ನಿಜವಾಗುವ ಸಂಭವ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂಬುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2021ರ ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ @actuallyimthe ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ವೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಫಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ. ಈಗ ಭಾನುವಾರದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆದ್ದರೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರೀ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 1962ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ 64 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲೂಯಿಸ್ ಡೆ ಲಾ ಫ್ಯುಯೆಂಟೆ (Louis de la Fuente) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿತು. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ 2 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ (lautaro martinez) ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿತು.
Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2.
— dilemma (@actuallyimthe) July 11, 2021