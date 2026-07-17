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2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ತಿದೆ.. ಈಗ ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ!

ಈಗ ಭಾನುವಾರದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 17, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:16 PM IST
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ತಿದೆ.. ಈಗ ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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