/Commonwealth Games ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್‌!

Commonwealth Games 2026 Medal Tally: ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಾದ ಜೈಸ್ಮೈನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (Jaismine Lamboria) ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (Preeti Pawar) ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜೈಸ್ಮೈನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ 57kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರು 54kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರು 54kg ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಸ್ಪರ್ದಿ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಗಾಡೋ (Scarlett Delgado) ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 57kg ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ಮೈನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಅವರು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೈಕಲೆ ವಾಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೈ ಡಿಕ್ಸನ್ (Jye Dixon) ವಿರುದ್ಧ 0-5 ಅಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡರು. ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೋತರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೈಕಲೆ ವಾಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ತ್ರಿಬಲ್ ಜಂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೆಲ್ (Praveen Chitravel) ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ, ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆಡ್ (Prabhu bagged) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 8 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ, 15 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, 7 ಕಂಚು ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡದ 10ನೇ ದಿನದಂದು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು, ಜೂಡೋಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪದಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ಮೈನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.