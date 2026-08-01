Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Commonwealth Games ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್‌!

Commonwealth Games ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್‌!

57kg ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ಮೈನ್‌ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಅವರು, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೈಕಲೆ ವಾಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:29 PM IST
Commonwealth Games ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರೀಲ್ಸ್‌ ವೀವ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಗನ್‌ ಹಿಡಿದು ಯುವತಿಯ ಹುಚ್ಚಾಟ..! ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ..
2
3
4
5