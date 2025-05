"ನಾನು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾರ್ಫ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.." ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ

Preity Zinta: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಿ.. ಈ 14 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವೈಭವ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು 14 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹಾಗ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿವೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಸಹ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಇದು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ.' ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಸಹ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. "ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸ್ವತಃ ಈ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This is a morphed image and fake news. Am so surprised now news channels are also using morphed images and featuring them as news items !

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) May 20, 2025