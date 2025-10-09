ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ!

prithvi shah musheer khan; ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7) ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಈಗ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7) ನಿರಂತರ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಾ, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ಅವರತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪುಣೆಯ ಎಂಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಾ, 220 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 305 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕುಲಕರ್ಣಿ 140 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾ ಔಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 430/3 ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 74 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಉಮೈರ್ ಅವರು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಔಟಾದ ನಂತರ, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು "ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಶಾ ಅವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವೀಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
2016-17ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು 2018-19ರಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಾ, ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ತೊರೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ಭಾವ್ನೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಹಳೆಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.