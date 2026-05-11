ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಿದೆ.
Priyansh Arya scored half-century: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ನ 55ನೇ ಪಂದ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಅವರ ಐದನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. 169.70 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಎಂದರೆ ಅದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Sooryavanshi) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 4 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಮೂರು ಸಲ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಬೇಕು.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಂಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 152 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.