IPL ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಕೋಪ.. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್!

ಲೀಗ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 14, 2026, 07:29 PM IST
  • ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಿಷೇಧ
  • ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಗುತ್ತಿವೆ
  • ಇಂತಹದ್ದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ

Blessing Muzarabani ban: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ (PSL)ನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಸೇರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬೇಡ ಎಂದಿರೋ ಮುಜರಬಾನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡುತ್ತಿದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.

ವೇಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಮುಜರಬಾನಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮುಜರಬಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 41 ರನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆಟಗಾರರು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

