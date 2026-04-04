IPL 2026: ಶುಕ್ರವಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ತಂಡವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವನ್ನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ (Slow Over Rate) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ 2ನೇ ಅಪರಾಧ ಇದು. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧದ ತೂಗುಕತ್ತಿ!
ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತನ್ನ 20 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರು 1 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ₹30 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಈಗ 1 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಭೀತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ!
ಐಪಿಎಲ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ₹24 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ (ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25%) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಾಯಕನಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 1 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡುವ XI ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 50% ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ
ಇದರರ್ಥ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಓವರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾರಣ, ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 30-ಗಜ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ತರುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಮ್ಮ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 209 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ನೂ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.